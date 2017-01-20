İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da etkisini kaybeden kar yağışı tekrar başladı.



İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda yoğun bir şekilde yağan ve vatandaşlara zor anlar yaşatan kar yağışı, etkisini kaybetmişti. İstanbul'da tekrar yağmasının beklendiğine yönelik meteoroloji tarafından yapılan açıklamaların ardından kar yağışı bugün etkisini gösterdi. Özellikle şehrin yüksek yerlerinde yağmaya başlayan kar, Avcılar'da da etkili oldu. - İSTANBUL