İstanbul'da etkisini kaybeden kar yağışı tekrar başladı.
İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda yoğun bir şekilde yağan ve vatandaşlara zor anlar yaşatan kar yağışı, etkisini kaybetmişti. İstanbul'da tekrar yağmasının beklendiğine yönelik meteoroloji tarafından yapılan açıklamaların ardından kar yağışı bugün etkisini gösterdi. Özellikle şehrin yüksek yerlerinde yağmaya başlayan kar, Avcılar'da da etkili oldu. - İSTANBUL
İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
İstanbul’da etkisini kaybeden kar yağışı tekrar başladı.
İstanbul'da etkisini kaybeden kar yağışı tekrar başladı.
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