Haber - Kamera Ali KEREM BENGİ İSTANBUL DHA
İstanbul'un özellikle batı ilçeleri ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca beyaza büründü. Bazı vatandaşlar, işyerlerinin önündeki kar birikintilerini küremeye başladı. Belediye ekipleri karın yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışmaları yapıyor. İstanbul'da Avcılar'dan itibaren doğuya doğru ise sağnak yağış sürüyor.
Istanbul'da Kar Yağışı Başladı
Haber - Kamera Ali KEREM BENGİ İSTANBUL DHAİstanbul'un özellikle batı ilçeleri ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı.
Haber - Kamera Ali KEREM BENGİ İSTANBUL DHA
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