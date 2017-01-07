İstanbul'da Kar Yağışı

Kış şartlarının ağırlaştığı İstanbul'da, sokakta yaşayan yaklaşık 800 vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesince Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.



İstanbul genelinde kar yağışının etkisini arttırması ve kış şartlarının ağırlaşması, hayatı zorlaştırdı. Bir yandan karla mücadele çalışması yürütülürken, sokakta yaşayan vatandaşlar da unutulmadı.



Çeşitli nedenlerle sokaklarda yaşayan yaklaşık 800 vatandaş, zabıta ve polis ekiplerince sokaktan alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Zeytinburnu Spor Kompleksine getirildi. Burada, vatandaşların barınma, yiyecek, giyecek, sağlık ve temizlik ihtiyaçları karşılanıyor.



Komplekste kalan vatandaşlardan Hüseyin Seyrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine yardımcı olan ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekiplerine teşekkür etti.



Ev kirasını ödeyemediği için ailesiyle evden çıkarıldığını ve eşyalarının kendilerine verilmediğini dile getiren Seyrek, bu konuda da belediye ekiplerinden yardım istediğini söyledi.