İstanbul'da Kar Yağışı

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı etkinlikler iptal edildi.



İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan (İDT) yapılan açıklamada, bugün sahnelenmesi planlanan tüm oyunların iptal edildiği duyuruldu.



İstanbul Devlet Opera ve Balesince saat 14.00'te Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelenmesi planlanan "La Cenerentola" operası da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.