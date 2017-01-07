İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) WhatsApp İhbar Hattına geceden bu yana gelen yaklaşık 8 bin müracaatın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince değerlendirildiği bildirildi.
İl genelinde fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle, 0552 153 00 34 numaralı AKOM WhatsApp hattına yaklaşık 10 bin ihbar geldi. Beyaz Masa çalışanları tarafından gerçek olduğu tespit edilen yaklaşık 8 bin ihbara ekip sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
AKOM'da kar alarmı! Dün Akşamdan Bu Yana 8 Bin İhbar Değerlendirildi
İstanbul'da dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren kar yağışı, kenti adeta esir aldı. AKOM WhatsApp ihbar hattına dün akşamdan bu yana yaklaşık 10 bin ihbar yapılırken, gerçek olduğu belirlenen 8 bin ihbar, ekipler tarafından değerlendirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) WhatsApp İhbar Hattına geceden bu yana gelen yaklaşık 8 bin müracaatın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince değerlendirildiği bildirildi.
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