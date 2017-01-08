İstanbul'da Kar Tatili

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kent genelinde zaman zaman kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.



Şahin, twitter hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının il genelinde etkisini sürdürdüğünü belirtti.



Vali Şahin, açıklamasında, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.