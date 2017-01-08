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İstanbul'da Kar Kalınlıkları Kayak Merkezlerindeki Gibi

İstanbul'da Kar Kalınlıkları Kayak Merkezlerindeki Gibi

İSTANBUL'da bu sabah itibari ile kar kalınlıkları açıklandı.

İstanbul'da Kar Kalınlıkları Kayak Merkezlerindeki Gibi

İSTANBUL'da bu sabah itibari ile kar kalınlıkları açıklandı. Çatalca, Arnavutköy gibi uzak ilçelerde kar 1 metre ve 1 metrenin üzerinde, merkeze yakın ilçelerde ise yarım metreye yaklaştı.

Kış merkezlerindekilere benzer kar kalınlıklarına ulaşıldığı ilçeler ve ölçülen değerler şöyle ;

Çatalca-Subaşı: 120 cm,

Hadımköy, Yassıören: 100cm,

B.Çekmece, Sultangazi: Arnavutköy 55-60cm,

Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 45-50cm,

Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 45 cm,

Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak: 30-35cm,

Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 25-30cm,

Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm,

Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-20 cm,

Pendik, Kartal, Tuzla: 8-12cm. - İstanbul

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