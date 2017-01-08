İstanbul'da Kar Kalınlıkları Kayak Merkezlerindeki Gibi

İSTANBUL'da bu sabah itibari ile kar kalınlıkları açıklandı. Çatalca, Arnavutköy gibi uzak ilçelerde kar 1 metre ve 1 metrenin üzerinde, merkeze yakın ilçelerde ise yarım metreye yaklaştı.



Kış merkezlerindekilere benzer kar kalınlıklarına ulaşıldığı ilçeler ve ölçülen değerler şöyle ;



Çatalca-Subaşı: 120 cm,



Hadımköy, Yassıören: 100cm,



B.Çekmece, Sultangazi: Arnavutköy 55-60cm,



Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 45-50cm,



Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 45 cm,



Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak: 30-35cm,



Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 25-30cm,



Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm,



Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-20 cm,



Pendik, Kartal, Tuzla: 8-12cm. - İstanbul