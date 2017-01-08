İstanbul'da Kar Kalınlığı 120 Santimetreye Ulaştı

İstanbul'da cuma günü etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, İstanbul Çatalca'da kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı gece aralıklarla devam etti. Bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili olan kar yağışı olumsuzluklara neden olmadı. İBB ekipleri, gece boyunca TEM karayolunda Karayolları ekiplerine araç ve tuz takviyesi yaparak yolun açık tutulmasını sağladı. İlçe belediyelerine de ek tuz takviyesi yapıldı. Karayollarının tıkanması ve kazaların kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı belirlendi. Trafikte bekleyen vatandaşlara mobil büfelerle kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı.



Gece boyunca Park Bahçeler, Katı Atık Müdürlüğü, Zabıta ekipleri, İSFALT, İSTAÇ, 153 Beyaz Masa ekipleri, sahada üst geçit, meydanlar, otobüs duraklarında kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kış koşulları çalışmaları AKOM'DA toplanan itfaiye, AFAD, Emniyet, AYEDAŞ, BEDAŞ, TİAŞ, İGDAŞ, İSKİ, Şehir Hatları, Metro İstanbul, İETT, İCA (YSS Köprüsü) Karayolları, İBB Trafik olmak üzere 27 ayrı birimin yöneticileri tarafından koordine edildi. İtfaiye ekipleri TEM ve Kuzey Çevre Yolu'nda arıza yapan, makaslayan, kayan ve yolu kapatan 128 tır ve kamyonu çekerek yolların açılmasını sağladı. İtfaiye devrilen 22 ağacı keserek yoldan kaldırdı. Zabıta ekipleri yol kenarına bırakılmış tehlike arzeden otomobilleri çekerek güvenli bölgelere götürdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle metro, tramvay hatlarında 24 saat kesintisiz sefer yapılıyor. Metrobüs hattına ek seferler takviye edildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini iyice arttırmasından dolayı sahipsiz hayvanların aç kalmaması için birçok noktada besleme çalışması yapıyor. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, soğuk havaların etkisini arttırması ile birlikte belirli aralıklarla besleme çalışması yapıyor. Ormanlık alanlar başta olmak üzere birçok bölgedeki noktalara hayvanlar için mama bırakılıyor. Ayrıca besleme noktalarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da veteriner hekim kontrolü altında alınarak, tedavi ediliyor.



8 Ocak Pazar günü saat 08.00 itibariyle İstanbul'da ölçülen kar kalınlıkları şöyle:



Çatalca-Subaşı: 120 cm,



Hadımköy, Yassıören: 100 cm,



B.Çekmece, Sultangazi: Arnavutköy 55-60 cm,



Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 45-50 cm,



Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 45 cm,



Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak: 30-35 cm,



Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 25-30 cm,



Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20 cm,



Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-20 cm,



Pendik, Kartal, Tuzla: 8-12 cm."



İBB ekipleri kar yağışının başladığı günden itibaren bin 347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya halinde 7 bin personel görev yaptı. İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri gece saatlerinden sabah saatine kadar 8 bin 689 ton tuz, 36 ton solisyon kullandı. Zeytinburnu Spor Salonu'nda 723 evsiz vatandaşımız misafir ediliyor. - İSTANBUL