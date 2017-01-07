İstanbul'da Kar Kalınlığı 110 Santimetreye Ulaştı! Hayat Durma Noktasına Geldi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini kaybetmeden devam ediyor. Kentin bir çok noktasında hayat neredeyse durma noktasına geldi. Hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava tahmini haritasına göre ise; İstanbul'da kar yağışı zaman zaman azalsa da 3 gün daha devam edecek. Karın başlamasının üzerinden henüz 24 saat geçmişken İstanbul'un bazı bölgelerinde kar kalınlığı 110 santimetreye kadar ulaştı.

BAZI İLÇELERE SU VE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) alınan bilgiye göre, fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Avcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Ümraniye ilçelerinin bazı mahallerine su verilemiyor. Fatih ve Küçükçekmece'de de bazı mahallerde elektrik kesintisi yaşanıyor.



TEM OTOPARKA DÖNDÜ

TEM Otoyolu, adeta otoparka döndü. Dün akşam bastıran kar yağışı nedeniyle TEM'de ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu. Bugün TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde çok sayıda aracın yol kenarlarında park halinde olduğu görüldü. Araçlar, kar yağışının devam etmesi nedeniyle sahipleri tarafından henüz alınamadı.



15 SAATTEN FAZLA YOLDA KALANLAR VAR

Bazı TIR sürücüleri akşam 18.00-19.00 sıralarında yolda kaldıklarını ve geceyi araçlarında geçirdiklerini belirtti. Sürücülerden bazıları araçlarını çıkarmaya çalışırken, bazıları da çekici beklediğini belirtti.



KAR KALINLIĞI 110 SANTİMİ GEÇTİ

İBB, bu sabah 07:00 itibariyle bazı semt ve ilçelerde ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:

Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy: 8-13 cm,

Eyüp, Kartal, Şişli, Ataşehir, Maltepe: 15-20 cm,

Kağıthane, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye, Çekmeköy: 20-25 cm,

Beykoz, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Aydos: 35-40 cm.

İl genelinde fırtına ve kar yağışının 24.00'e kadar aralıksız süreceği tahmin ediliyor.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 610 SEFER İPTAL

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndaki 610 tarifeli seferi yapılamadı.

Pistlerde zaman zaman oluşan buzlanma nedeniyle havalimanı kapalılığı kaynaklı olarak 76 uçak diğer meydanlara yönlendirildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE DE İPTALLER VAR

Öte yandan THY'in Sabiha Gökçen'deki seferlerinde de iptaller oldu. Konuyla ilgili yolculardan seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" resmi internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenerek, havalimanlarına gelmelerini istedi.

PEGASUS 192 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Pegasus Hava Yolları, kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün ve yarın iç ile dış hatta yapılması planlanan 192 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün ve yarın iç ve dış hatlarda planlanan 192 tarifeli seferin yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm misafirlerimizin uçuşlarını, havalimanına gelmeden önce web sitemiz 'flypgs.com' üzerinden kontrol etmelerini önemle hatırlatırız." denildi.

VAPURLAR ÇALIŞMIYOR

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şehir Hatları tüm seferlerini iptal etti.

İskelelerden yapılan anonslarda seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Motor seferlerinin ise devam ettiği görüldü.

Dentur Terminal amiri Ömer Faruk Çelikçi, "Vapur seferleri şu an için iptal. Yolcu motorları devam ediyor. Hava şartları kötüye giderse iptal edilebilir .Şu an seferlerimiz aksatılmadan devam ediyor" dedi.

BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

İstanbu Boğazı'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nın saat 08.55 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.