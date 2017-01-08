İstanbul'da Kar Etkisini Yitirdi

İstanbul'da cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı dün gece etkisini yitirdi.



Kar yağışı kentin bazı noktalarında yer yer etkili oluyor. Kar yağışının ardından bazı vatandaşların karla kaplı araçlarını temizlediği görüldü. Kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL