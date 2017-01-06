TÜMÜ
Haberler Search
İstanbul'da Kar Esareti

İstanbul'da Kar Esareti

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı adeta felç etti.

İstanbul'da Kar Esareti

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı adeta felç etti.

İstanbul, akşam saatlerinden itibaren karlı ve rüzgarlı havanın etkisi altına girdi. Kentte, rüzgarla birleşen kar vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Kar yağışının iş çıkış saatine denk gelmesi hayatı olumsuz etkiledi. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads