İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı adeta felç etti.
İstanbul, akşam saatlerinden itibaren karlı ve rüzgarlı havanın etkisi altına girdi. Kentte, rüzgarla birleşen kar vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Kar yağışının iş çıkış saatine denk gelmesi hayatı olumsuz etkiledi. - İSTANBUL
İstanbul'da Kar Esareti
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı adeta felç etti.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı adeta felç etti.
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