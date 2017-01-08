İstanbul'da Kar Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı gece aralıklarla devam etti. Bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili olan kar yağışı olumsuzluklara neden olmadı.



Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, İstanbul'da aralıklarla devam etti. Karla mücadele ekipleri çeşitli ilçelerde çalışmalarını sürdürürken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alındı. - İSTANBUL