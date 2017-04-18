İstanbul'da Kahvaltının Yeni Adresi Belgradkapı Sosyal Tesisleri

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Zeytinburnu Belediyesi Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı servisi başladı. 16 çeşit serpme kahvaltıda menemenden sucuklu yumurtaya, patates kızartmasından yağlı peynire kadar tüm kahvaltılıklar mevcut.



İlçedeki vatandaşların temiz, sağlıklı ve uygun fiyata yemek yiyebileceği Belgradkapı Sosyal Tesisleri'ni hizmete açan Zeytinburnu Belediyesi, sosyal tesislerde hafta sonları 16 çeşit serpme kahvaltı servisine başladı.Sınırsız çay,sigara böreği, menemen, sucuklu yumurta, patates kızartması, salam, peynir, zeytin, domates, biber, salatalık, bal, reçel, tahin, pekmez, tereyağı, kayısı, fındık ve ceviz gibi lezzetlerin sunulduğu en az 2 kişilik serpme kahvaltıda dileyen vatandaşlar için de yine aynı mönünün yer aldığı kahvaltı tabağı mevcut.



Ahşap ve modern mimarinin iç içe geçtiği kırmızı ve yeşil salon olmak üzere 2 ayrı bölümden oluşan sosyal tesisler,ücretsiz otopark,çocuk parkıve camisiyle birlikte ailelere büyük kolaylık sağlıyor. Yüzlerce kişiyi aynı anda ağırlayacak tecrübeli mutfak kadrosuna sahip Belgradkapı Sosyal Tesisleri, haftanın yedi günü 10.00-22.00 saatleri arası misafirlerini bekliyor. - İSTANBUL