Istanbul'da Kadın Cinayeti; Boşandığı Eşi Tarafından Öldüldü

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN/ İstanbul DHA



Samandıra'da yaşayan 39 yaşındaki İlknur Memik, kendisiyle görüşmeye gelen boşandığı eşi tarafından tabanca ile kafasından vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi eski koca Satı Ö. olay sonrası kayıplara karıştı.



Olay, Samandıra Adil Mahallesi Şair sokak 33 numarada saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki İlknur Memik ile 62 yaşındaki eşi Satı Özdemir, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşandılar.



KAFASINA TEK KURŞUN



Satı Ö. akşam saatlerinde kendisiyle görüşmek için eski eşinin evine geldi. Konuştukları sırada Satı Ö. yanında getirdiği tabanca ile İlknur Memik'in kafasına 1 el ateş ederek oradan ayrıldı.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek evde inceleme yaptı. İlknur Memik'in cesedi savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



MUHTAR ADAYI OLMUŞTU



Öldürülen İlknur Memik'in daha önce oturduğu Adil Mahallesi'ne muhtar adayı olduğu ancak seçimi kazanamadığı öğrenildi.



Polis olayla ilgili araştırmalar yürütürken olaydan sonra kaçan Satı Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.