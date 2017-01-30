İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'daki kaçakçılık operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulan ve piyasaya sürülmeye hazırlanılan cinsel içerikli ürünlerin saklandığı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.



Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki 2 adreste yapılan aramalarda, cinsel içerikli 12 bin 148 hap, bin 214 jel, 49 şişe sprey, 22 şişe sıvı, 10 ıslak mendil, 3 bin 40 etiket ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli O.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.