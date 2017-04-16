İstanbul'da İlk Oylar Kullanılmaya Başlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum da ilk oylar istanbul'da saat 08.00 itibariyle kullanılmaya başlandı.



Seçimde görev alan sandık başkanları görevlileri sabah saatlerinde görevli oldukları okullara geldi. Beşiktaş'taki Bingül Erdem Anadolu Lisesi'nde sandık görevlileri gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra 'Sandık yemini' etti. Yeminin ardından saat 08.00'i itibariyle vatandaşlar oylarını kullandı.



- İstanbul