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İstanbul'da İlçelere Göre Kar Kalınlığı
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İstanbul'da İlçelere Göre Kar Kalınlığı
7 Ocak 2017 Cumartesi 18:32
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre en yüksek kar kalınlığı Çatalca'da ölçüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre en yüksek kar kalınlığı Çatalca'da ölçüldü.
Kaynak:
Dunya.com
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