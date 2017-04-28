İstanbul'da 'Huzur Türkiye-5' Denetimi

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN-Soner HASIRCIOĞLU-Özgür EREN / İstanbul DHA



Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan 'Huzur Türkiye-5' denetiminin İstanbul ayağında 39 ilçede genel asayiş denetimi yapılıyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 39 ilçede saat 20.00'da 'Huzur Türkiye-5' adlı denetime başladı. Şehrin birçok yerine kontrol noktaları kuruldu. Polis ekipleri bu noktalarda şüpheli görülen araçları durdurarak araçların içini kontrol edip, sürücü ve yolcuları GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçiriyor. Aramalarda narkotik dedektör köpekler de kullanılıyor. Metrobüs durak çıkışlarında da yolculara üst araması yapılıyor. Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda ekip katılırken, polis helikopteri de havadan denetim yapıyor. 'Huzur Türkiye-5' denetimi saat 22.00'a kadar sürecek.



Görüntü Dökümü:



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-Polis ekiplerinin araçları durdurması



-Dedektör köpek



-Metrobüs durağı



-Uygulama yapan polisler



-Kimlik kontrolü yapılması



-Çantaların aranması



-Polis Helikopteri



-Genel ve Detay