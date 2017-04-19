İstanbul'da Helikopter Destekli Uyusturucu Operasyonu

Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi / İstanbul DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Polisi katılırken havadan da polis helikopteri destek verdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar Merkez Mahallesi'nde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çayır Sokak'ta bir apartmana gelen polisler 5 katlı binanın birinci katınadaki daireye baskın düzenlendi. Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen baskın sonrası içeriye giren narkotik polisleri dairede arama yaptı. Binanın dışında ise Özel Harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Operasyon kapsamında bir miktar uyusturucu madde ve silahlar ele geçirilirken bazı şüpheliler de gözaltına alındı.







Görüntü Dökümü:



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-Polis ekiplerinin operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıkması



-Sokakta önlem alan Özel Harekat polisi



-Apartmana giren polis ve Özel harekat polisleri



-Helikopterden görüntü



-Gözaltına alınan şüpheli



-Genel ve Detaylar