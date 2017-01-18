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İstanbul'da Helikopter Destekli Terör Operasyonu
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İstanbul'da Helikopter Destekli Terör Oper...
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İstanbul'da Helikopter Destekli Terör Operasyonu
18 Ocak 2017 Çarşamba 22:57
İstanbul Okmeydanı'nda bazı adreslere helikopter destekli operasyon düzenleniyor.
İstanbul Okmeydanı'nda bazı adreslere helikopter destekli operasyon düzenleniyor.
Kaynak:
Dunya.com
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