İstanbul'da "Hayır" Yüzde 51.35, "Evet" Yüzde 48.65





Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine giren referandum sonuçlarına göre İstanbul'da oy sayımı tamamlandı. Referandumda İstanbullu seçmenin yüzde 51.35'i "Hayır", yüzde 48.65'i "Evet" oyu verdi.



YSK'nin sitesine göre toplam seçmen sayısının 10 milyon 529 bin 30 olduğu İstanbul'da, 9 milyon 340 bin 205 kişi oy kullandı. BU oylardan 9 miyon 207 bin 586'sı geçerli sayıldı. 132 bin 619'u ise geçersiz sayıldı. 39 ilçede toplam 26 bin 297 sandıktan 4 milyon 728 bin 317 kişi "Hayır" oyu verdi. 4 milyon 479 bin 269'u ise "Evet" oyu verdi. Yüzde 88.71 katılımın olduğu referandum da yüzde 51.35 kişi "Hayır"; yüzde 48.85'i ise "Evet" dedi.



YSK'nin sitesine giren oy dağılımı İstanbul ilçelerinde şöyle:



Adalar: Yüzde 73.67 Hayır



Arnavutköy: Yüzde 66.67 Evet



Ataşehir: Yüzde 57.43 Hayır



Avcılar: Yüzde 59.06 Hayır



Bağcılar: Yüzde 61.06 Evet



Bahçelievler: Yüzde 50.33 Evet



Bakırköy: Yüzde 77.73 Hayır



Başakşehir: Yüzde 53.87 Evet



Bayrampaşa: Yüzde 53.10 Evet



Beşiktaş: Yüzde 82.91 Hayır



Beykoz: Yüzde 53.08 Evet



Beylikdüzü: Yüzde 58.89 Hayır



Beyoğlu: Yüzde 50.11 Evet



Büyükçekmece: Yüzde 55.71 Hayır



Çatalca: Yüzde 60.25 Hayır



Çekmeköy: Yüzde 52.38 Evet



Esenler: Yüzde 66.43 Evet



Esenyurt: Yüzde 52.48 Hayır



Eyüp: Yüzde 51.54 Hayır



Fatih: Yüzde 51.38 Evet



Gaziosmanpaşa: Yüzde 56.92 Evet



Güngören: Yüzde 53.83 Evet



Kadıköy: Yüzde 80.60 Hayır



Kağıthane: Yüzde 54.11 Evet



Kartal: Yüzde 56.55 Hayır



Küçükçekmece: Yüzde 55.64 Hayır



Maltepe: Yüzde 61.59 Hayır



Pendik: Yüzde 57.19 Evet



Sancaktepe: Yüzde 51.72 Evet



Sarıyer: Yüzde 59.13 Hayır



Silivri: Yüzde 59.85 Hayır



Sultanbeyli: Yüzde 70.50 Evet



Sultangazi: Yüzde 61.42 Evet



Şile: Yüzde 51.42 Evet



Şişli: Yüzde 71.79 Hayır



Tuzla: Yüzde 50.66 Evet



Ümraniye: Yüzde 55.21 Evet



Üsküdar: Yüzde 53.31 Hayır



Zeytinburnu: Yüzde 50.89 Evet - İstanbul