İstanbul'da Havaray İçin İlk Adım Atıldı!

Bilindiği üzere İstanbul'da trafik çilesi gün geçtikçe artıyor. Halkı özel araçlar yerine toplu taşımaya yönlendirmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik çilesini azaltmak için Havaray projesini devreye sokma çalışması içerisinde. Bu amaçla İstanbul'da ilk Havaray hattı olacak olan Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray hattının ihalesi yapıldı.



17 duraktan oluşması planlanan Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray hattı için ihale yapıldı. 30 araçla hizmet vermesi planlanan hattın ihale sonuçları gerekli dosyaların incelenmesinin ardından netlik kazanacak. Yapılacak bu projenin Kirazlı-Halkalı Metro Hattı ile Halkalı Merkez İstasyonu'nda; Yenikapı-İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı ile Sefaköy İstasyonu'nda; Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı Arena Park İstasyonu'nda; Otogar- Bağcılar-Başakşehir Metro Hattı ile Başakşehir Konutları Metro İstasyonu'ndan entegrasyonu sağlanacak. Bu bağlantı yollarıyla birlikte projenin Beylikdüzü-Bakırköy istikametindeki E-5 trafiğinde ve Sefaköy-Halkalı civarı ve Halkalı Caddesi'nin trafiğinde rahatlama yaşatması planlanıyor. Projenin 2019 yılında tamamlanması bekleniyor.