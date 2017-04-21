İstanbul'da Hava Trafiğine Şiddetli Yağış Engeli

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşları olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirilirken, kalkıştan kısa süre sonra yıldırım isabet eden bir uçak havalimanına geri dönmek zorunda kaldı.



İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve dakikalar içerisinde etkisini arttıran şiddetli yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetlendiği dakikalarda elektrik yüklü CB bulutlarına yakalanmak isteyen pilotlar havada bir süre tur atmak zorunda kaldı.



Yıldırım isabet eden uçak geri döndü Yağışın etkisiyle Atatürk Havalimanı'na inmek alçalan bazı uçaklar pisti pas geçti. Bazı uçaklar ise olumsuz hava nedeniyle başka meydanlara yönlendirildi. Özel bir havayolu şirketinin İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren tarifeli uçağa ise kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet edince havalandığı Atatürk Havalimanı'na geri döndü.



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