Istanbul'da Güpegündüz Silahlı Soygun

Kağıthane'de ilçe belediyesinin otopark işletmesine ait parayı taşıyan aracın önünü kesen araçlı ve silahlı 2 şahıs, belediye görevlisini silahla tehdit ederek aldıkları yaklaşık 10 bin TL nakit parayla birlikte kayıplara karıştı. Edinilen bilgilere göre, olay, Kağıthane'de bulunan Etibank Caddesi'nin Güneş Sokak ile kesişme noktasında öğle saatlerinde meydana geldi. Kağıthane Belediyesinin otopark işletmelerine ait hafta sonu hasılat parasını taşıyan 34 MVH 95 plakalı kırmızı bir sivil aracı lüks bir araçla takip eden silahlı 2 şahıs, Güneş Sokak girişinde aracın önünü kesti. Şahıslardan biri araçtan inip belediye çalışanına silah doğrulturken, diğer şahıs araçta bekledi. Belediye çalışanından yaklaşık olarak 10 bin TL tutarında nakit parayı silah zoruyla alan soyguncular, geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.



Belediye çalışanının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta ve çevrede incelemelerde bulundu. Soyguna uğrayan belediye çalışanının da bilgisine başvuran polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Öte yandan, belediye yetkilileri de olay yerine gelerek inceleme yaptı ve polis ekiplerinden bilgi aldı.



(Hüseyin Coşkun /İHA)