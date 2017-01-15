İstanbul'da Gece Sağanak Yağmur Etkili Oldu

DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA GECE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA



İstabul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleriyle korunurken yollarda su birikintileri oluştu.



Görüntü dökümü:



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-Yollardan yağış görüntüsü



-Şemsiyelrle yamurdan korunanlar



-Genel ve detaylar