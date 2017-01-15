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İstanbul'da Gece Sağanak Yağmur Etkili Oldu

İstanbul'da Gece Sağanak Yağmur Etkili Oldu

İSTANBUL'DA GECE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDUHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHAİstabul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul'da Gece Sağanak Yağmur Etkili Oldu

DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA GECE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

İstabul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleriyle korunurken yollarda su birikintileri oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Yollardan yağış görüntüsü

-Şemsiyelrle yamurdan korunanlar

-Genel ve detaylar


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