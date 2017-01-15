DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA GECE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
İstabul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleriyle korunurken yollarda su birikintileri oluştu.
Görüntü dökümü:
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-Yollardan yağış görüntüsü
-Şemsiyelrle yamurdan korunanlar
-Genel ve detaylar
İstanbul'da Gece Sağanak Yağmur Etkili Oldu
İSTANBUL'DA GECE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDUHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHAİstabul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.
DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA GECE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
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