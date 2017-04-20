İstanbul'da Film Gibi Rehine Operasyonu

Irak uyruklu İngiliz vatandaşı bir işadamı ile Irak uyruklu bir profesörü, sözde bir sempozyuma davet edip İstanbul'a gelmelerini sağladıktan sonra kaçırarak ailelerinden 2 milyon 100 bin dolar fidye isteyen biri Mısır'lı diğeri Irak'lı iki şüpheli filmleri aratmayan bir operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bir evde tutulan rehineler, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Irak polisi ile koordineli yapılan operasyonda olayla ilgili Irak'ın Bağdat kentinde 4 kişinin yakalandığı öğrenildi.