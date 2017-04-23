İstanbul'da Fidye Operasyonu

Fatih'te, Suriyeli bir çocuğu kaçırarak ailesinden fidye istedikleri iddia edilen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvuran Suriye uyruklu 16 yaşındaki Samir Mahmoud'un ailesi, kendilerini telefonla arayan kişilerin "Mahmoud'u kaçırdıklarını ve 50 bin dolar fidye vermeleri karşılığında serbest bırakacaklarını" söylediğini bildirdi.



İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere ekibi, Mahmoud'u bulmak için teknik ve istihbarat çalışması başlattı.



Polis ekipleri, Mahmoud'un, daha önceden tanıdığı Suriye uyruklu Hüseyin M. ve Mahmud F. ile Fatih'te buluştuğunu, daha sonra Esenyurt'a gittiklerini tespit etti. Şüphelilerin, bıçakla tehdit ettiği Mahmoud'u Esenyurt'ta bir eve götürüp alıkoydukları belirlendi.



Bu arada, 2 şüphelinin telefonla aradığı Samir Mahmoud'un babası, 30 bin dolar verebileceğini söyledi. Buluşma noktası olan Esenyurt'taki kafede önlem alan polisler, babadan parayı almak için gelen Suriye uyruklu 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin kafeye getirdikleri Samir Mahmoud da kurtarıldı. Şüphelilerin üzerinde bıçak ele geçirildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan Hüseyin M. (21) ile Mahmud F. (20) adliyeye sevk edildi.