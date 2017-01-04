İstanbul'da Fidye İçin Kaçırılan 6 Pakistanlı 20 Gün Sonra Kurtarıldı

İstanbul Fatih'te, fidye için rehin alınan Pakistan uyruklu 6 kişi, operasyonla kurtarıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

EMNİYETE BİLGİ ULAŞTI

Alınan bilgiye göre, Pakistan uyruklu 6 kişinin rehin alındığı bilgisi üzerine, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde görev yapan Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, belirlenen adrese sevk edildi.

20 GÜN SONRA KURTARILDI

Bu timin ve diğer ekiplerin katılımıyla düzenlenen operasyonda, fidye almak için 20 gündür rehin tutulduğu belirtilen rehineler kurtarıldı.

7 YABANCI EMNİYETE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.