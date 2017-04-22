Istanbul'da Fetö/pdy Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul'da birçok adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakti kent genelinde birçok adrese Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ



Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



(Murat Solak/İHA)