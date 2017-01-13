Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "abla" yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 73 kişiden 55'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün "abla" yapılanmasında yer aldıkları ve şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konuyla ilgili eş zamanlı operasyon yapan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 55'ini gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "abla" yapılanmasına yönelik 73 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.
İstanbul'da Fetö/pdy Operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "abla" yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 73 kişiden 55'i yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "abla" yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 73 kişiden 55'i yakalandı.