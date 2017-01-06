Istanbul'da Fetö/pdy Operasyonu

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Soner HASIRCIOĞLU -Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konvoy halinde araçlarla çıkan polis ekipleri, sabah saatlerinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyona çok sayıda şube de destek verdi.



Operasyon kapsamında bir grup polis, Bahçelievler Zafer Mahallesi Dereboyu 2 sokakta bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan dairede kimsenin olmmaması üzerine polis aramanın ardından adresten ayrıldı. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği ikinci adresi ise Üsküdar'da idi. Salacak Mahallesi, Şerifbey Çeşmesi Sokak No: 18'deki daireye giren polis ekiplerinin evdeki aramaları devamediyor.