İstanbul'da Fetö Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ekiplerin Kartal ve Üsküdar'daki adreslerde aramaları devam ediyor. - İSTANBUL