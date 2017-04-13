Istanbul'da Feci Kaza: Üzerinden 3 Araç Geçti

İstanbul'da TEM otoyolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Üzerinden 3 otomobil daha geçen şahıs feci şekilde hayatını kaybetti. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Akşemsettin Viyadüğü, Ankara istikametinde meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gelişti. Sabah saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş seyir halinde olan otomobillere aldırış etmeden yola atladı. Aniden yola fırlayan vatandaşa Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 FT 2202 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş savrularak seyir halinde olan otomobillerin önüne düştü. Arkadan gelen 3 otomobil de vatandaşın üzerinden geçerek zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmazken zincirleme trafik kazasına karışan 4 otomobilde ise yaralanan olmadı.



Zincirleme kazanın nasıl meydana geldiğini anlatan Cemal Önal, "Bizim önümüzdeki araç yolda yayaya çarpmış. Bizde arkasındaydık, durduk. Peşimizdeki araçta durdu. En son bir araç geldi, önündeki araca vurunca zincirleme kaza oldu. Kaza 1 kişi, yaya olan kişi hayatını kaybeti." ifadelerini kullandı.



Meydana gelen trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan 4 otomobil ise çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



(Oğuzcan Yazar/İHA)