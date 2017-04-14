Istanbul'da Eylem Hazırlığındaki 3 Deaş'lı Yakalandı

İstanbul'da 16 Nisan referandum u öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda İstanbul'da eylem yapmayı planlayan Türk uyruklu DEAŞ'lı terörist M.K.B. Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de eylem planladığı değerlendirilen Türk uyruklu S.D., ve N.Ç. isimli şahıslar da Bahçelievler ve Beykoz ilçelerinde yakalandı.



Örgüt üyelerinin anayasa referandum unun yapılacağı 16 Nisan Pazar günü öncesinde eylem hazırlığı içinde oldukları öğrenildi.



(Sadık Kahraman / İHA)