İstanbul'da Evsizleri Yalnız Bırakmayan 'Hayata Sarıl' Lokantası

2007 yılındaki seçimlerde bağımsız aday olmasıyla adından söz ettiren Ayşe Tükrükçü, evsizlerin yemek yiyebileceği ve istedikleri zaman gelebileceği bir proje için kolları sıvadı. 'Hayata Sarıl Lokantası' adı verilecek restoran, sokakta yaşayan insanlar için büyük bir umut ışığı olacak.



Şefkat Derneği ile birlikte 2,5 yıldır her gece evsizlere çorba dağıtan Ayşe Tükrükçü, evsizlerin rahatça yemek yiyebileceği bir lokanta açma hayalini gerçeğe dönüştürmek için girişimlere başladı. 'Hayata Sarıl Lokantası' evsizler için yaşam alanı olurken aynı zamanda insanların topluma katkı sağlamasını kolaylaştırmak.







Gaziantep'te doğan Ayşe Tükrükçü, hayatı boyunca yaşadıklarıyla yılmadan savaşılırsa neler yapılabileceğinin göstergesi. Çocukluğundan bu yana cinsel istimara uğrayıp, genel eve kapatılan Tükrükçü, sonrasında kaçarak kendine yeni bir hayat kurmayı başarıp 2007 yılında milletvekili adayı dahi olmuştu.



Yoluna Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile devam eden Tükrükçü lokanta ile ilgili şunları söylüyor:









Şimdi Hayata Sarıl Derneği'ni kurduk. Buradaki amacımız geçici olarak yardım etmek değil. Mesela evsizlerin toplumun öteki dediklerinin çalışacağı ve yemek yiyeceği bir yer. Bu dernek üzerinden en büyük hayalim Hayata Sarıl Lokantası'nı kurmak. Bu lokanta tüm ötekilerin ve sokaktakilerin yaşam alanı olacak. Herkes bize destek olsun. Ben burada kendim için bir şey istemiyorum. Ben evlere temizliğe gidiyorum, yaşlılara bakıyorum evimin kirasını ödüyorum. Önemli olan bizim lokantamız. Lokantamız için herkesten destek bekliyoruz. Ben bedenim üzerinden değil emeğim üzerinden devlete vergi vermek istiyorum.

