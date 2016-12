İstanbul'da Evsizlere Kış Hizmeti

Kış şartlarının ağırlaşmasıyla sokakta yaşayan 485 evsiz vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesince Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir edilerek, barınma, yiyecek, giyecek, sağlık ve temizlik ihtiyaçları karşılanıyor.



Tesisi gazetecilerle gezen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, ihbarlarla tespit ettikleri, kışın dışarıda kalan 18 yaş altında olan evsiz vatandaşları alıp yurtlara yerleştirdiklerini, erkeklerin Zeytinburnu Spor Kompleksinde, kadınların ise Kayışdağı Darülaceze Merkezinde ağırlandığını anlattı.



Belediyenin kış sezonunda toplam bin 306 kişiyi misafir ederek ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Baraçlı, Zeytinburnu Spor Kompleksinde şu anda kalan 485 kişinin 3 öğün yemek ve kişisel bakım hizmetlerinin karşılandığını belirterek, "Evsizlere kayıtlarını alındıktan sonra, sağlık, barınma, yatak, temizlik, berber, banyo, sıcak yemek, kılık kıyafet ve acil müdahale hizmetleri veriyoruz." diye konuştu.



18 yaşından küçükleri yurtlara, kadın misafirleri de kadın barınma evlerine yerleştiklerini vurgulayan Baraçlı, rahatsızlığı olanlara tedavi hizmeti verildiğini, her ihtimale karşılık 24 saat doktor görevlendirildiğini dile getirdi.



Vatandaşlara, sokakta kalan kimse gördüklerinde ALO 153'ü arayarak bilgi vermeleri çağrısı yapan Baraçlı, "Ekiplerimiz 24 saat aktif çalışıyor. Sokakta yaşayan vatandaşlarımızı kentin her noktasında takip ediyoruz." dedi.



Parsadan'ın oğlu da tesiste



İsmi bir dönem siyasilerin dolandırılmasıyla gündeme gelen Selçuk Parsadan'ın oğlu 38 yaşındaki Hakan Parsadan AA muhabirine, babasının ölümü sonrasında zor duruma düştüğünü, 5 yıldır sokakta yaşadığını ve soğuk nedeniyle belediyenin spor merkezine sığındığını anlattı.



Parsadan, "Babam Selçuk Parsadan yaşarken çok muhteşem bir hayatım oldu. Babamla gurur duyuyorum. Babamı kaybettikten sonra böyle bir ortamdayım ama ben her yerde mutluyum. Param olmuş olmamış önemli değil. Buradaki yaşlılara, engellilere yardımcı oluyorum. Kaderin cilvesi. İleride, kitap yazmayı düşünüyorum. Kitapta, babamı, kendimi ve uyuşturucuyu, sokaklarda yaşananları anlatacağım. Geçmişte uyuşturucu kullandım ama bıraktım. Hayat bana insanların acımasız olduğunu öğretti." diye konuştu.



Bir dönem basketbol oynadığını da aktaran Parsadan, "Yeni yıldan beklentim şu; Basketbol antrenörlüğü yapmak istiyorum. Yeni yılda inşallah hiçbir insan evsiz kalmaz. Duyarlı iş adamları ve vatandaşlarımızın da buraya gelmelerini bekliyoruz." dedi.



Diyarbakır ve Antalya'da öğretmenlik yapan 47 yaşındaki Uğur Yüce ise İstanbul'da 7 yıldır evsiz, eşi ve çocuklarından ayrı yaşadığını kaydetti.



Özel nedenlerle öğretmenliği bıraktığını ancak şimdi çalışmak istediği halde iş bulamadığını ifade eden Yüce, "Dicle Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1994 yılında mezun oldum. Diplomam var ve yıllardır öğretmenlik yaptım ama iş bulamıyorum. Sokakta yaşamak kolay değil. Yeni yıldan tek beklentim huzur." diye konuştu.



63 yaşındaki Salim Tilki ise 14 yıldır sokaklarda yaşadığını, eşini kaybettiğini, çocuklarının yanına ise sığınamadığını söyledi. Tilki, "Beni sokaklara iten ekonomik şartlar. Yeni yıldan da hiçbir beklentim yok. Ölmeyi bekliyorum." dedi.



50 yaşındaki Eugene Lutula da Afrika'dan İstanbul'a geldiğini ve 6 aydır evsiz yaşadığını, eşi ve çocuklarının Afganistan'da kaldığını ifade ederek, "Yeni yıl için en büyük hayalim sıcak bir yuvaya sahip olmak." ifadelerini kullandı.