Istanbul'da Etekli Kuyumcu Soygunu Kamerada

(ek görüntü ile geniş haber) İSTANBUL'DA ETEKLİ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA



(ek görüntü ile geniş haber) İSTANBUL'DA ETEKLİ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA



Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA



Beyoğlu'nda biri basma etek giyeni, 6 soyguncu sahibinin kepenkleri kapatarak cuma namazına gittiği kuyumcu dükkanını soydu. Soygunculardan biri pompalı tüfekle havaya ateş açarak, çevredekilerin yaklaşmasını engelledi. Bu sırada kepenkleri kıran diğer soyguncular altınları ekmek taşımakta kullanılan kasaya doldurdu. Soyguncular otomobille Kağıthane yönüne kaçtı.



Polis Okmeydanı TEM bağlantı yolu üzerinde, trafiği yavaşlatarak, şüphelileri yakalamak için çalışma yaparken polis helikopteri de operasyona katıldı.



ETEK GİYEN SOYGUNCUDA POMPALI TÜFEK



Soygun Örentepe, Etibank Caddesi'ne bulunan Erdoğan Ekşi'ye ait Damla Kuyumcusu'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Elinde pompalı tüfekli, etekli soyguncunun otomobilin yanında beklemesi, 4 soyguncunun kepenkleri kırıp altınları ekmek kasasına doldurması, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



POLİS SOYGUNCULARI ARIYOR



Çevre esnafının uyarması üzerine dükkanın sahibi Erdoğan Ekşi ve yanında çalışanlar, olay yerine geldi. Polisler kuyumcunun ifadesine başvurdu. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre araştırma yaptı.



GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI



Olayın görgü tanıkları, 'Dükkan kapalıydı. Elerinde pompayı silahlar vardı. Kuyumcunun kepengini kırdılar. Silah olanda etek vardı. Yaklaşmayın diye bağırdılar. Kasayı doldurup götürdüler" dedi.