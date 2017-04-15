İstanbul'da Eski Polislere "Bylock" Operasyonu

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı olan "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla yakalanan 27 eski emniyet personelinden 19'u tutuklandı.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 32 emniyet mensubunun yakalanması için çalışma başlattı.



İstanbul merkezli 13 ilde 10 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 27 eski emniyet personeli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 emniyet mensubunun ise arandığı bildirildi.