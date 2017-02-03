İstanbul'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

İSTANBUL Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olan eşi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürülen 26 yaşındaki Sinem Metin Şahin, bugün memleketi Tokat'ın Niksar İlçesi'ne bağlı Kuyucak Köyü'nde toprağa verildi.



İstanbul'da iki gün önce meydana gelen olayda Mustafa Şahin, boşanma davası açan eşi Sinem Metin Şahin'i ablasına ait kuaföre kadar takip etti. Konuşmak için eşini dışarıya çağıran Mustafa Şahin, eşiyle bir süre tartıştı. Ardından, yanında getirdiği tabancayla Sinem Metin Şahin'i vurarak öldürdü. Mustafa Şahin, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateş etti.



Kanlar içinde yere yığılan Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Sinem Metin Şahin'in cenazesi otobüsle bu sabah memleketi Niksar'ın Kuyucak Köyü'ne getirildi. Türkan ve Rıza Metin çiftinin 4 çocuğundan biri olan Sinem Metin Şahin'in cenazesi köyde ilk olarak baba evine götürülünce yakınları gözyaşı döktü.



Sinem Metin Şahin'in öldürülmesine tanık olan ablası Seval Metin, "Koştum kurşunların önüne ama yetişemedim, nasıl kıydılar bir saniyede diye" ağıt yaktı. Sinem Metin Şahin'in küçük kardeşi Seren Metin ise, "Ben seni değil sen beni telli duvaklı yolcu edecektin ablam, duvağımı sen kapatacaktın ablam" diyerek gözyaşı döktü.



Alevi Dedesi Rıza Yılmaz tarafından helallik alındıktan sonra evinin önünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye baba Rıza Metin ile birlikte çok sayıda yakını ve köy halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından talihsiz kadının cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.



Kapatılan Kuyucak Belediyesi'nin eski Başkanı Tahir Şimşek de öldürülen Sinem Metin Şahin'in amcasının torunu olduğunu ifade ederek, "Kınıyorum. Artık bu kadın cinayetlerine bir son verilsin. Devlet artık buna bir el atsın. Ne gibi bir önlem alacaksa alsın. Haberlerde artık kadın cinayetlerini dinlemekten bıktık. Sözün bittiği yer burası zaten" dedi.



- Tokat