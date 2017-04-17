İstanbul'da En Çok 'Evet' Bağcılar'dan

Referandumunda İstanbul'da en çok 'evet' oyu Bağcılar ilçesinden çıktı. İlçede toplam 1252 sandıkta oy kullanılırken 270.481 Bağcılarlı seçmen 'evet' oyu verdi.



16 Nisan 2017 Referandumu'na sunulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51.4 ile kabul edildi. İstanbul'un 39 ilçesinden birisi olan Bağcılar'da seçmenin 270.481'i 'evet' oyu kullandı.



Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip ilçelerinden birisi olan Bağcılar'da referanduma katılım oranı yüzde 88.13 oldu. Toplam 510.640 seçmenin bulunduğu ilçede 450.018 seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre tümü açılan sandıklarda oyların 442.978'i geçerli sayıldı. Buna göre, seçmenlerin 270.481'i yeni Anayasa metnine 'evet' derken, 172.497'si ise 'hayır' tercihinde bulundu.



Nüfus düşerken oy sayısı arttı



1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde de İstanbul'da AK Parti'ye en çok oy Bağcılar'dan çıkmıştı. Toplam 754 bin 623 nüfusu bulunan ilçede 509 bin 576 seçmenin 264 bin 801'i AK Parti'ye oy vermişti. 16 Nisan'daki Referandumda nüfusun 751.510'a düşmesine rağmen oy sayısı 5.680 arttı. Yine, 2014 yılı yerel seçimlerde de Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 242 bin 245 oy alarak İstanbul'da en çok oy alan belediye başkanı olmuştu. - İSTANBUL