İstanbul'da Emniyet ve AK Parti Binalarına Lav Silahıyla Peş Peşe Saldırı!

İstanbul akşam saatlerinde peş peşe iki saldırı olayıyla sarsıldı. Akşam saatlerinde önce Vatan caddesindeki İstanbul Emniyeti'ne yakın çevreden lav silahıyla ateş açıldı. Mermi emniyetin bahçe duvarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

Polis saldırıyı gerçekleştirip kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı.



Çevrede yapılan aramada lav silahının boş kısmı bulundu. İstanbul Valisi Vasip Şahin ise konu hakkında yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana geldiğini, personelden ölü ya da yaralı bulunmadığını söyledi.

AK PARTİ İL BİNASINA SALDIRI

Emniyet Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen saldırıdan kısa bir süre sonra da Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı girişimi oldu.

İKİ SALDIRIDA DA AYNI TİP SİLAHLAR KULLANILDI

Emniyet kaynakları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü binalarına 1,5 saat arayla meydana gelen her iki saldırıda da tek atımlık lav silahı kullanıldığını tespit etti.

İL BAŞKANI TEMURCİ AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci konuyla ilgili açıklama yaptı.

Temurci şu ifadeleri kullandı;

"Bu akşam AK Parti binamız alçakça bir terör eylemine maruz kalmıtır. 21.20 sıralarında 25-30 metre mesafeden lav silahıyla il başkanlığımızın 3. katına ateş açtılar. Lav silahı camları kırarak içeride duvara saplandı."

"Hamdolsun lav silahının ucundaki roket içerideki duvarda patlamadı. Emniyet güçlerimiz intikal ettiler. Yaklaşık 10 dakika önce de patlamayan roket duvardan çıkartıldı. Binada ufak tefek tahribat var. İçeride sağlık komisyonumuzun toplantısı vardı. Herhangi bir yaralımız sıkıntımız yok. Bugün aynı şekilde il emniyet müdürlüğümüze de benzer bir saldırı düzenlendi. DHKP-C olduğuna dair bulgular var. Biz hep burada olmaya devam edeceğiz. Nereden kimden gelirse gelsin dimdik ayaktayız. Terörün kökünü kazıyacağız. İstanbul'da AK Parti ve kamu kuruluşlarını hedef alan terör olayını lanetliyoruz."