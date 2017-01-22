İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve Polis Aracına Yapılan Saldırılar

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Esenyurt'taki polis aracına yönelik saldırıyla ilişkisi olduğu değerlendirilen şüphelinin yakalanması dolayısıyla emniyet görevlilerine teşekkür etti.



Şahin, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şüpheli Ş.T'nin Tekirdağ'da yakalanmasında emeği geçen güvenlik görevlilerine teşekkür etti.



Vali Şahin mesajında, "İl Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt ilçemizde polis aracı saldırısıyla ilişkisi olduğu değerlendirilen Ş.T. Tekirdağ'da yakalanmıştır. Başarıyla yürütülen operasyonda yoğun gayret ve emek sarf eden İstanbul ve Tekirdağ Emniyet görevlilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.