Istanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti'ye Yönelik Saldırılar - Dhkp/c Üyesi Sağlık Kontrolünden...

Tekirdağ'da yakalanan terör örgütü DHKP/C üyesi Şerif T, sağlık kontrolünden geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik terör saldırılarıyla ilişkisi olduğu belirlenen terör örgütü üyesi Şerif T, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne getirildi.



Yaklaşık 15 dakika sağlık kontrolünden geçirilen Şerif T daha sonra sorgulanmak üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.