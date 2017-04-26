İstanbul'da Emlakçı Kadını Öldürdüğü İddia Edilen Eski Sevgilisi Bursa'da Yakalandı

İstanbul'da emlakçı kadını öldürdüğü iddia edilen eski sevgilisi Bursa'da yakalandı



BURSA - İstanbul'da evinden çıkarken öldürülen emlakçı kadının katil zanlısı Bursa'da yakalandı.

İstanbul'da emlakçılık yapan 55 yaşındaki Ayşe Melek Öztürk, Beylikdüzü'nde evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün kızları, annelerinin eski sevgilisi İ.B. tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Polis şüpheli İ.B.'nin peşine düştü. Polis, zanlı İ.B'nin Bursa'ya geldiğini tespit etti. İ.B, Nilüfer'in Çamlıca Mahallesi'nde, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.