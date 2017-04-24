Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İstanbul'da Elektrik Kesintisi
Ara
BİST 92.424 %0,00
DOLAR 3,6214 %0,11
EURO 3,9312 %0,69
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 148,57 %-1,17
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İstanbul'da Elektrik Kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki Zeytinburnu ilçesine, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 26 Nisan Çarşamba günü elektrik verilemeyecek.

İstanbul'da Elektrik Kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki Zeytinburnu ilçesine, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 26 Nisan Çarşamba günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 26 Nisan'da 08.30-12.30 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek mahalle ve sokaklara ilişkin detaylarla kesintinin saat bilgilerine, BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Elektrik Kesintisi, Zeytinburnu, 26 Nisan, Çarşamba, Istanbul, İstanbul, Avrupa, BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Açıklama