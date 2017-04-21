İstanbul'da Elektrik Kesintisi
İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 24 Nisan Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.
İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 24 Nisan Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Eyüp, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Esenyurt, Zeytinburnu, Başakşehir, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Bayrampaşa ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 24 Nisan'da 08.00-19.00 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine, BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.
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