İstanbul'da Elektrik Kesintisi
İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 23 Nisan Pazar günü elektrik verilemeyecek.
İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 23 Nisan Pazar günü elektrik verilemeyecek.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Beyoğlu, Esenyurt, Beylikdüzü, Fatih, Arnavutköy, Bağcılar, Sultangazi, Başakşehir, Zeytinburnu ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 23 Nisan'da, 08.00-20.00 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilecek.
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