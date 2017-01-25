İstanbul'da Elektrik Kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 5 ilçenin bazı bölgelerine, 28 Ocak Cumartesi günü elektrik verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak'ta planlı yatırım, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla, Küçükçekmece'de, İstasyon Mahallesi 1426., 1427. sokaklarda 09.00-11.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.



Esenler'de, Havalimanı Mahallesi, Gaziler Çıkmazı, Güner, Gecikmez, Gezi, Gündeş, Gelişim, Genelge, Gazipaşa, Geziboyu, Gazeteci, Gaziemir sokakları ile Uludağ Caddesi ve civarı 09.00-11.00 saatlerinde elektrik alamayacak.



Çatalca'da, Karacaköy, Merkez, Hisarbeyli, Ormanlı, Yalıköy, Kalfa, Çiftlikköy, Celepköy mahalleleri ve civarına 09.00-11.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.



Sarıyer'de, Yeniköy Mahallesi, Fırın, Define, Yeniköy Yağhanesi, Güzel Köşkler, Simitçi Salih, Yasemen sokakları ile Sait Halim Paşa Caddesi ve civarında 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Esenyurt'ta, Zafer Mahallesi, Ekin Caddesi ve civarı 19.00-21.00 saatlerinde elektrik alamayacak.