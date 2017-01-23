İstanbul'da Elektrik Kesintisi

Ataşehir, Çekmeköy, Pendik, Şile ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 25 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.30-11.30'da, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6., 4., 9., Mareşal Fevzi Çakmak, 15., 17., 38., 31., 27., 35., 33. sokaklar, 14.00-16.00'da, Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu, İmar İskan Blokları'na, Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz, 97., Yeditepe, 141., Ulu Önder, 2., Mareşal Fevzi Çakmak, 41., 44., 43., Yavuz Sultan Selim, 93., 48., 37. sokaklar elektrik alamayacak.



Çekmeköy'de 11.00-13.00'te, Alemdağ Mahallesi Saray, 111. sokaklar, Çatalmeşe Mahallesi Reşadiye, Saray sokaklarında, Mimar Sinan Mahallesi Demir Sokak, Ömerli Mahallesi Ural Sokak; Pendik'te 11.00-13.00'da, Sülüntepe Mahallesi Sabah, Karadağ, Karayazı, Maarif, Maçka, Medine, Mevlana, Nasip, Sedef, Sefa, Seyit, Sıddık, Şerit, Paşalı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Şile'de 11.00-13.00'te, Balibey Mahallesi Fabrika Sokak, Çayırbaşı Mahallesi Yaşam Sokak; Üsküdar'da 09.00-11.00'da, Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu, Hasat, Bağcılar, Gürpınar, Tutkun, Etiler, Bülbül, Toygarçeşme sokaklarında ve Kısıklı Mahallesi Sarıgazi Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.