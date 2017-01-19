Üsküdar, Kadıköy ve Kartal'ın bazı mahallelerine 21 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Üsküdar'da 09.00-11.00'de Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi elektrik alamayacak.
Kadıköy'de 13.00-15.00'te, Hasanpaşa Mahallesi Nabizade, Fahrettin Kerim Gökay, Andelip Esat sokakları, Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay, Poyraz, Ahsen Çıkmazı, 09.30-11.00'de Osmanağa Mahallesi Vahapbey, Söğütlüçeşme, Halitağa, Pavlonya, Çuhadarağa, Bekçi, Kırtasiyeci, Leylak sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Kartal'da ise 09.00-11.00'de Hürriyet Mahallesi Serdar, Abdi İpekçi, Mermer sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.
İstanbul'da Elektrik Kesintisi
Üsküdar, Kadıköy ve Kartal'ın bazı mahallelerine 21 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.
Üsküdar, Kadıköy ve Kartal'ın bazı mahallelerine 21 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.
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